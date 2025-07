Meghan Markle produce il vin rosé Lady D | è polemica ma è già sold out

Il 1° luglio, Meghan Markle ha lanciato un vino rosé dedicato a Lady D, suscitando immediatamente polemiche tra i fratelli reali. Tuttavia, nonostante le critiche, il prodotto è già andato sold out, dimostrando come il fascino e l’audience della duchessa di Sussex siano ancora intensi. Una mossa che divide, ma che sicuramente ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media.

Il 1° luglio Meghan Markle è sbarcata sul mercato con il vin rosé dedicato a Lady D: malcontento tra i fratelli reali. Ma c'è anche chi addita la duchessa di Sussex di "sfruttare il nome della defunta". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meghan Markle produce il vin rosé Lady D: è polemica, ma è già sold out

In questa notizia si parla di: meghan - markle - rosé - lady

Gli auguri di Meghan Markle per i 6 anni del figlio Archie: “Sei il nostro sole” - Nonostante le polemiche che circondano la loro vita pubblica, Meghan Markle e il principe Harry continuano a costruire la loro esistenza serena a Montecito, in California.

Meghan Markle presenta la nuova collezione estiva del suo marchio "As Ever", includendo il primo rosé della linea, una marmellata di albicocche e un miele d’arancio. Disponibile dal 1° luglio, il rosé promette un'esperienza sensoriale unica, mentre le nuove Vai su Facebook

Meghan Markle lancia vino rosé nel giorno del compleanno di Lady D: sold out in un’ora. La polemica; Meghan Markle lancia il suo nuovo vino rosé il giorno del compleanno di Lady Diana: «È stata insensibile». Sco; Meghan di nuovo al centro delle polemiche: stavolta per il vin rosé.