Bologna cade in bici sui binari del tram in via Ugo Bassi | multata

A Bologna, un episodio sfortunato ha portato una ciclista a cadere sui binari del tram in via Ugo Bassi, ricevendo una multa di 42 euro. La polizia locale ha motivato la sanzione sottolineando l’impossibilità della donna di controllare il veicolo al momento dell’incidente, avvenuto il 14 maggio scorso. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulle responsabilità dei ciclisti in città , spingendoci a riflettere sui rischi e sulle norme da rispettare.

Bologna, 4 luglio 2025 – Multata per essere caduta dalla bicicletta sui binari del tram in via Ugo Bassi. Alla malcapitata è quindi arrivato un verbale da 42 euro per violazione del Codice della strada. Nella multa della polizia locale – come riporta BolognaToday - si legge che la donna “non era in grado di controllare il proprio veicolo” ed è scivolata a terra battendo la testa. L’episodio risale al 14 maggio scorso, quando la strada era stata aperta al traffico. “L’incidente“ è accaduto all’altezza del civico 2A, davanti all’uscita laterale della biblioteca Sala Borsa e la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Maggiore per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cade in bici sui binari del tram in via Ugo Bassi: multata

