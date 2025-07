Inps | La cassa integrazione si può chiedere con oltre 35 gradi anche percepiti

L’INPS apre le porte alla cassa integrazione anche con temperature record: oltre i 35°C percepiti, le aziende possono richiedere il sostegno per sospensioni o riduzioni dell’attività. Una misura fondamentale per affrontare le sfide del caldo estremo, garantendo tutela ai lavoratori colpiti da eventi atmosferici non imputabili all’impresa. L’istituto chiarisce che la prestazione si può richiedere in caso di ordinanze pubbliche, offrendo così un aiuto concreto in momenti di emergenza climatica.

L’Inps fornisce indicazioni alle aziende sulle richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo. La prestazione si può chiedere in caso di sospensione lavorativa disposta dall’ordinanza della pubblica autorità “per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. Lo comunica l’istituto, spiegando che la prestazione di integrazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Inps: “La cassa integrazione si può chiedere con oltre 35 gradi, anche percepiti”

