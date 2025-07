Il calcio, con la sua imprevedibilità, sa sorprendere come nessun altro. Da “boia” a alleato, Allegri ha vissuto un colpo di scena che ha ribaltato tutto, grazie a un colpo di genio di Van Basten. Certe frasi restano nella memoria, e questa è una di quelle: perché nel gioco più amato del mondo, nulla è mai scritto. E così, la storia continua a sorprenderci, insegnandoci che anche i nemici possono diventare amici.

Certe frasi restano nella memoria, certe facce ancora di più. Ma il calcio ha una sua logica strana, che trasforma i boia in alleati e, a volte, i nemici in amici Da “boia” ad alleato, che colpo per Allegri: lo manda. Van Basten (AnsaFoto) – serieanews.com A volte la vita è davvero strana. Pensate a Massimiliano Allegri, che ha avuto una carriera piena di successi, ma anche diverse delusioni. E tra queste, forse la più potente di tutte, c’è la finale di Champions League persa contro il Real Madrid a Cardiff, nel 2017. “Ho pensato di smettere”, disse Max dopo un po’ di tempo. Una bella batosta, non c’è che dire. 🔗 Leggi su Serieanews.com