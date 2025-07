F1 Oscar Piastri | Ferrari? Una sorpresa Sarà una dura battaglia

Oscar Piastri si conferma protagonista di una giornata ricca di emozioni a Silverstone, tra sorprese e battaglie intense nel GP della Gran Bretagna. Con una terza posizione in FP1 e una seconda in FP2, l’attuale leader della classifica piloti dimostra di essere in grande forma, sfidando le Ferrari e le altre scuderie. La sfida è appena iniziata e il weekend promette ancora molte emozioni, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Una giornata soddisfacente per Oscar Piastri. L’attuale leader della classifica piloti ha collezionato una terza posizione nella FP1 e una seconda nella FP2 del venerdì valido per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena come sempre presso il tracciato di Silverstone. L’australiano in occasione del primo turno ha dovuto cedere il passo alla Ferrari di Lewis Hamilton ed alla McLaren del compagno di squadra Lando Norris, il quale nella seconda sessione ha registrato invece il miglior tempo, precedendo le rosse di Charles Leclerc e del giĂ citato Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Ferrari? Una sorpresa. SarĂ una dura battaglia”

In questa notizia si parla di: oscar - piastri - ferrari - sorpresa

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Oscar Piastri, protagonista indiscusso del Trofeo Bandini, ha vissuto una giornata da star, circondato da affetto e passione.

Una prima sessione di prove libere che ha mostrato una Mercedes subito in forma, ma anche una McLaren che dopo i primi minuti di studio ed analisi con anche rastrelli, si è avvicinata ai tempi di George Russell, sia con Oscar Piastri che con, a sorpresa, Alex Vai su Facebook

F1 Silverstone, Piastri: Ferrari una sorpresa, sarĂ competitiva; McLaren, Piastri sorride: Ferrari velocissima, mi aspetto quindi...; Norris domina e la Ferrari reagisce in Austria. Sorpresa Bortoleto: le pagelle del GP.

Piastri: “Ferrari mi ha stupito, è molto competitiva” - Oscar Piastri si è detto molto sorpreso della velocità della Ferrari sia sul giro secco che sul passo gara nelle libere di Silverstone ... Come scrive formulapassion.it

PILLOLE di F1 | Nuove ipotesi per il dopo Vasseur, Piastri vs Norris, Leclerc verso l’addio alla Ferrari? Le notizie di oggi 22 giugno - Nuovi nomi, possibili addii, consigli e confronti: ecco le principali notizie di oggi, 22 giugno 2025, sulla F1. Riporta f1ingenerale.com