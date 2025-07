Le piazze tattiche di Milano di notte si trasformano

Le piazze tattiche di Milano, concepite come spazi di riqualificazione urbana, si trasformano al calare del sole in luoghi di aggregazione e movida sfrenata. Se di giorno rappresentano un esempio di rigenerazione, di notte rischiano di perdere il loro carattere tranquillo, attirando comportamenti più contrastanti. Come mostrato nel video di piazza Spoleto, nel quartiere Nolo, situazioni di tensione emergono quando le piazze diventano scenario di incidenti e malintesi, mettendo a dura prova la convivenza cittadina.

Come testimonia questo video girato in piazza Spoleto, nel quartiere Nolo, dove solo qualche giorno fa dei ragazzi hanno tirato delle bottiglie di vetro a un residente.

