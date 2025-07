LIVE Darderi-Thompson 4-6 4-6 6-3 3-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | termina il cammino dell’azzurro

Il torneo di Wimbledon 2025 si anima con emozioni e colpi di scena, mentre Darderi e Thompson si sfidano in un match avvincente. La tensione si fa palpabile mentre i giocatori lottano punto su punto, regalando agli appassionati momenti indimenticabili. Resta con noi per non perdere neanche un colpo: clicca qui e aggiorna in tempo reale questa avvincente partita che potrebbe scrivere nuove pagine di storia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-NORRIE (2° MATCH DALLE 14.00) 19:12 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Thompson. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 19:11 19 gli ACE del tennista di Sydney, che ha messo in campo il 63% di prime portando a casa il 76% dei punti. 8 ACE e 4 doppi falli per Luciano, che ha servito il 69% di prime estraendo il 67% dei punti. 19:10 Peccato perchè la storia di questa partita poteva cambiare. In due ore e 55 minuti l'australiano regola Darderi a suon di serve and volley.

LIVE Darderi-Nakashima, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’italo-argentino a caccia dei quarti di finale - Benvenuti alla diretta live dell'incontro tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2025.

OCCHIO A QUESTI DUE! 3T di #Wimbledon che vede 2 italiani in campo: intorno alle 16 Mattia #Bellucci sfida il padrone di casa Cameron Norrie . Intorno alle 17 tocca invece a Luciano #Darderi , che affronta l'ostico Jordan Thompson . Possiam Vai su X

Analizziamo la prima giornata di Wimbledon, piena di emozioni e di colpi di scena Vai su Facebook

Wimbledon, la diretta del terzo turno: Bellucci contro Norrie e Darderi contro Thompson, in serata Alcaraz contro Struff - Quinta giornata dei Championships: attesa per i due azzurri, che sognano gli ottavi di finale a Londra. Si legge su corriere.it

Wimbledon, la diretta del terzo turno: Alcaraz-Struff 6-1, Bellucci ko con Norrie, Darderi al quarto con Thompson - Si ferma dopo una partita che ha giocato molto bene nella prima metà del primo set, complessivamente bene fino a metà secondo set. Lo riporta informazione.it