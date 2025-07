LIVE Errani Vavassori-Cash Watson Wimbledon 2025 in DIRETTA | i giocatori iniziano il riscaldamento!

Preparati a vivere un emozionante pomeriggio di tennis: i giocatori sono pronti sul campo, il riscaldamento si è appena concluso e l’azione sta per avere inizio. Tra sfide storiche e nuove opportunità, le racchette italiane sono pronte a lasciare il segno a Wimbledon 2025. Non perdere neanche un secondo: clicca qui per aggiornamenti live, perché ogni punto può scrivere una nuova pagina di leggenda.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-CHANKREJCIKOVA (3° MATCH DALLE 12.00) 18.55 Riscaldamento finito, il match inizierà a momenti! 18.54 Vavassori cerca il primo Wimbledon della carriera, mentre Errani lo ha già vinto nell’ormai lontano 2014 nella categoria del doppio femminile in coppia con Roberta Vinci. 18.53 Gli azzurri dovranno puntare sicuramente sulla continuità di Vavassori al servizio e l’efficienza di Errani a rete, una certezza anche in un contesto diverso rispetto al doppio con Paolini. 18.52 Errani e Vavassori sono sicuramente i favoriti del match, anche se in questo Wimbledon a cadere per prime sono proprio le teste di serie: varrà anche per il doppio misto? 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: i giocatori iniziano il riscaldamento!

