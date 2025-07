Dal 7 al 13 luglio torna l' All Star Game Firenze

Dal 7 al 13 luglio, Firenze si trasforma nel palcoscenico dell'All Star Game, un evento imperdibile che unisce basket e beach volley sul suggestivo sfondo di Piazzale Michelangelo. L’ottava edizione promette emozioni e competitività tra i quattro colori simbolo della città , arricchite da attività collaterali come il podismo. Un’occasione unica per vivere la città come mai prima d’ora: scopri cosa ti aspetta!

Firenze, 4 luglio 2025 - Dal 7 al 13 luglio torna, a Firenze, a piazzale Michelangelo l' 'All Star Game Firenze'. La manifestazione, giunta all'ottava edizione, vede basket e beach volley sport principali: per una settimana si sfideranno i quattro colori simbolo della cittĂ , Azzurri, Bianchi, Rossi e Verdi. Come si legge in una nota del Comune di Firenze sono in programma anche tante altre attivitĂ collaterali: tra queste il podismo (il 7 luglio si svolgerĂ l'Asg Urban trail, una corsa non competitiva con due percorsi, rispettivamente di 4 e 8 chilometri) ed esibizioni di pickleball (uno sport che combina elementi di tennis, badminton e ping pong) e di danza (a cura di Florence Pole Dance, Scuola danza Primule, Opus ballet e Mad). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal 7 al 13 luglio torna l'All Star Game Firenze

