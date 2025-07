Inseguimento da Rho a Quarto Oggiaro passando per Bollate tenta di investire agente il collega spara

Momenti di tensione questa mattina alle prime luci del giorno, quando un inseguimento ad alta velocità tra Rho e Quarto Oggiaro si è concluso in un tentativo di investimento da parte dell’automobilista in fuga. La scena si è infiammata nel cuore di Bollate, dove un agente ha rischiato il peggio, ma il suo collega ha risposto con un colpo di pistola, fermando la minaccia. Una vicenda che mette ancora una volta in luce i rischi della strada e la determinazione delle forze dell’ordine.

Momenti concitati questa mattina intorno alle 8.30, quando un’auto in fuga ha attraversato a tutta velocità il territorio di Bollate durante un inseguimento iniziato a Rho. Tutto è partito da un controllo della Polizia Locale rhodense in via dei Fontanili a Rho: una Citroen DS4 bianca ha forzato la coda al semaforo rosso e, ignorando . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

