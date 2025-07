Palestina libera e scatta l’identificazione | la denuncia di Miccoli

In un contesto globale sempre più teso, la lotta per la libertà della Palestina si fa sentire anche nel nostro Paese. Crescono le intimidazioni e le richieste di rimuovere simboli di solidarietà, senza basi legali solide. Giuseppe Miccoli denuncia una situazione che mina i diritti civili e la libertà di espressione. È fondamentale riflettere su come proteggere questi diritti fondamentali, affinché la solidarietà internazionale non venga soffocata.

Fiumicino, 4 luglio 2025 – “In questo ultimo anno nel nostro Paese le intimidazioni, le identificazioni e le richieste di rimuovere le bandiere palestinesi sono aumentate senza una motivazione, senza che ci sia una legge che vieti di esporre bandiere o simboli che rappresentino un pericolo per l’ordine pubblico”. Così, in una nota stampa Giuseppe Miccoli, consigliere comunale Lista Civica Ezio “È accaduto qualche giorno fa a Maccarese, alle 21.30 – spiega Miccoli – u na pattuglia dei Carabinieri si è presentata mentre stavo cenando in giardino insieme alla famiglia, chiedendomi se fossi stato io ad apporre un lenzuolo con la scritta: “Palestina libera!”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

