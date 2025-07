Continassa Juve | bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Dopo l'eliminazione dal mondiale per club, la Juventus si prende una meritata pausa in Continassa, riflettendo sugli ultimi eventi e preparando il ritorno in grande stile. Tra infortuni, recuperi e probabili formazioni, il team lavora sodo per tornare più forte di prima. La pausa estiva rappresenta un momento cruciale per ricaricare le energie e riordinare le idee. Ora, è tempo di guardare avanti con fiducia e determinazione.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La stagione della Juventus è finita ieri con gli ottavi del Mondiale per Club contro il Real Madrid: l'1-0 di Gonzalo Garcia condanna i bianconeri a tornare a casa. Infortunati Juve: il punto dall'infermeria. Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

Juve, è fatta per David: accordo trovato nella notte, è il primo colpo dei bianconeri Jonathan David è il primo colpo della Juve targata Damien Comolli. La svolta per la definizione dell’accordo con l’attaccante canadese nella notte italiana, subito dopo Vai su Facebook

