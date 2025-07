Rischia di morire in auto nell'esplosione a Roma | vigili urbani la salvano prima che prendesse fuoco

In un istante di pura tensione, i vigili urbani di Roma hanno trasformato il pericolo in salvezza, intervenendo tempestivamente per estrarre una donna da un'auto sull'orlo dell'incendio. La loro prontezza ha evitato una tragedia imminente, dimostrando ancora una volta il valore del coraggio e della professionalitĂ di chi protegge la nostra cittĂ . Una vicenda che ci ricorda quanto sia fondamentale l'intervento rapido delle forze dell'ordine. Continua a leggere.

Il tempestivo intervento della polizia locale di Roma Capitale ha salvato la vita di una donna. I vigili urbani l'hanno tirata fuori dalla sua auto, prima che prendesse fuoco nell'esplosione del distributore di benzina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: auto - esplosione - roma - vigili

Esplosione nella notte: distrutta sala scommesse, danneggiate quattro auto - Un’esplosione nella notte a Casal Bruciato ha distrutto una sala scommesse, causando anche danni a quattro auto nelle vicinanze.

L'esplosione del distributore gpl avvenuta questa mattina a Roma Est ha coinvolto anche diverse palazzine della zona. I vigili stanno effettuando dei... Vai su Facebook

Un’esplosione impressionante nel quartiere Prenestino, a Roma, ha provocato decine di feriti. Esprimo vicinanza, gratitudine e solidarietà ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai soccorritori. Stiamo seguendo la vicenda con la massima attenzione. Vai su X

Esplode pompa di benzina a Roma: 50 feriti, due in pericolo di vita, e 200 evacuati - Polizia locale ha salvato donna bloccata in auto vicino alle fiamme; Rischia di morire in auto nell'esplosione a Roma: vigili urbani la salvano prima che prendesse fuoco; Esplosione in distributore, decine di feriti, due gravi. L'aiuto delle parrocchie.

Rischia di morire in auto nell’esplosione a Roma: vigili urbani la salvano prima che prendesse fuoco - I vigili urbani l’hanno tirata fuori dalla sua auto, prima che prendesse fuoco nell’esplosione del ... Secondo fanpage.it

Esplosione distributore di benzina e GPL a Roma: oltre 30 feriti, area sequestrata. I cittadini: "Come una bomba" - Un boato violentissimo, poi le fiamme, il panico, i soccorsi e un bilancio che solo per un caso fortuito non parla di vittime ... Da automoto.it