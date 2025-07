Mediaset rivoluziona i palinsesti | Striscia slitta a novembre tornano La Ruota della Fortuna e Sarabanda

Mediaset sorprende il pubblico con un restyling dei suoi palinsesti: Striscia la Notizia si prende una pausa a partire da settembre, tornando invece a novembre con una veste completamente rinnovata. Nel frattempo, tornano in prima serata giochi amati come La ruota della fortuna e Sarabanda, mentre altri programmi cambiano collocazione. Questa strategia innovativa promette di regalare nuovi stimoli e sorprese, confermando l’impegno di Mediaset a rinnovarsi e sorprendere il proprio pubblico, mantenendo intatta la sintonia con i propri valori e obiettivi.

Striscia la Notizia cambia pelle e calendario. Per la prima volta nella sua storia, lo storico programma satirico ideato da Antonio Ricci non tornerĂ a settembre ma sarĂ riproposto, in una veste rinnovata, a partire da novembre. Una decisione, assicurano da Mediaset, presa «in totale sintonia» con lo stesso Ricci, smentendo ogni voce di attriti con l'ad Pier Silvio Berlusconi. La novitĂ si inserisce in un piĂą ampio restyling della programmazione estiva della rete ammiraglia del Biscione. Da lunedì 14 luglio, infatti, La Ruota della Fortuna torna su Canale 5 con un'edizione completamente rinnovata: al timone Gerry Scotti, un nuovo studio, una band musicale dal vivo e un finale a sorpresa per tenere alta l'attenzione del pubblico nell'access prime time, la fascia che precede la prima serata.