F1 Max Versteppen | È stata una giornata piuttosto negativa il vento ci ha condizionato

La giornata sul circuito di Silverstone non è stata facile, tra vento e sfide imprevedibili. Tuttavia, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 ha regalato momenti emozionanti: Lando Norris ha dominato con un tempo di 1:25.816, rafforzando il suo stato di forma, mentre le Ferrari si sono distinte con prestazioni promettenti. La corsa si fa sempre più interessante, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza...

Si è da poco conclusa anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone Lando Norris ha siglato la migliore prestazione con il crono di 1:25.816. Il britannico della McLaren conferma il suo ottimo stato di forma dopo la vittoria nel Gran Premio d’Austria della scorsa settimana. Ottima prestazione per entrambe le Ferrari che, dopo il buon risultato in FP1, concludono nelle prime posizioni anche le FP2. Charles Leclerc ha fatto segnare il secondo tempo di manche, fermandosi a 222 millesimi da Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Versteppen: “È stata una giornata piuttosto negativa, il vento ci ha condizionato”

