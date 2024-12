Quotidiano.net - Suicidio di un macchinista Tgv causa disagi sulla linea Sudest a Natale

Ildi un conducente di un Treno ad alta velocità (Tgv) saltato dal suo convoglio in corsa è all'origine dei gravifrancese delche hanno colpito migliaia di viaggiatori la Vigilia di, ha annunciato ieri la Società nazionale delle ferrovie francesi (Sncf). Il"si è tolto la vita mentre il treno era in movimento", ha detto la Sncf. "Non appena ha lasciato la sua posizione di guida, i dispositivi di arresto automatico del treno sono stati attivati ;;e il convoglio si è fermato automaticamente", ha specificato la concessionaria del trasporto ferroviario. "La sicurezza dei passeggeri del treno non è mai stata minacciata, così come la sicurezza del traffico, poiché la centrale di gestione del traffico è stata immediatamente allertata in modo automatico", ha assicurato la compagnia.