Somma Vesuviana arriva Rosario Miraggio | maxi isola pedonale

Tempo di lettura: 2 minuti Domani, Venerdì 27 Dicembre, alle ore 21, concerto di, in Piazza Vittorio Emanuele III aè noto anche al pubblico della televisione e per la colonna sonora di Gomorra ma per le molteplici canzoni di successo ed è reduce da un grande tour che lo ho portato nelle principali città italiane. Il concerto inizierà alle ore 21, in Piazza Vittorio Emanuele III. E domani saranno ben due gli eventi natalizi, Da una partein Piazza, dall’altra, alle ore 20 anche lo spettacolo teatrale al Summarte dove sarà in scena A Braccio con la Compagnia teatrale Il Tentativo. L’ingresso è gratuito”. Lo ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura ed Eventi del Comune dinel napoletano.Domani è in vigore un piano traffico speciale per il concerto di