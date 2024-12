Spazionapoli.it - Pazza idea Napoli: anche Conte sul Campione d’Europa, l’annuncio

MercatoUltimissime – Mostrato interesse per iled ex Juventus: ecco cosa manca per l’affare con gli azzurriSi entra nel vivo del calciomercato. Le linee telefoniche degli agenti e dei direttori sportivi dei club sono intasate. Il mese di gennaio servirà a rinforzare una rosa già sana, che ha iniziato un percorso di crescita, ma che può ancora migliorare. Antoniodetta le sue richieste, Giovanni Manna esegue e con maestria e furbizia prova a portare avantitrattative importanti. Come accaduto per McTominay. Ora spuntano importanti novità su un altro obiettivo azzurro.Ilvorrebbe puntellare la formazione nelle prossime settimane. Ci saranno sicuramente alcune cessioni importanti. Ad esempio, Raspadori è destinato a lasciare la città nei prossimi giorni; maZerbin, Caprile e Rafa Marin andranno altrove in cerca di maggior spazio e minutaggio.