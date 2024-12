Calciomercato.it - Nuovo asso nella manica per Marotta, ma il duello Juve-Napoli inquieta l’Inter

Questa prima parte di stagione ha messo in mostra un talento di proprietà dei nerazzurri che in estate possono capitalizzarlo al massimoIl calcio italiano è tornato da qualche anno campionato di bomber, di tanti calciatori che segnano con buona frequenza e che si contendono la classifica marcatori. Anche se a dire la verità in questa stagione una flessione c’è stata, visto che in testa c’è sempre Retegui a quota 12 pur non trovando la via della rete da un mese e le ultime sono quelle in Champions allo Young Boys. E ora si è pure infortunato. Alle sue spalle c’è Marcus Thuram con 11, poi Kean a 9 nelle prime 17 giornate e Lookman.Giuseppe(LaPresse) – calciomercato.itMa dalle retrovie c’è qualche nuova leva che non sta facendo numeri impressionanti ma di certo sta rubando l’occhio e può diventare protagonista come sempre anche del mercato nei prossimi mesi.