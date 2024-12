Napolipiu.com - Napoli attivo sul calciomercato. Manna insiste per Danilo. Tre calciatori andranno via

Leggi su Napolipiu.com

sulper. Trevia">Ilaccelera sul mercato di gennaio. Il difensore della Juventus resta il primo obiettivo, mentre si lavora alle uscite.Ilentra nel vivo del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovannista intensificando i contatti con la Juventus per, primo obiettivo per rinforzare la difesa di Antonio Conte.Il quotidiano rivela i dettagli della trattativa: “Ilvuole chiudere rapidamente per. Sul tavolo un contratto di un anno e mezzo a cifre importanti. La Juventus riflette ma il club azzurro ha fretta di chiudere. In alternativa restano vive le piste Ismajli e Martinez Quarta”.Sul fronte uscite, il Corriere dello Sport conferma tre partenze: “Raspadori è al centro di discorsi con Juventus e Roma, con i bianconeri si è parlato di uno scambio con Fagioli.