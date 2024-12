Pianetamilan.it - Milanisti in prestito: ecco i numeri di Lazetic al Backa Topola

Un giocatore che forse i tifosi rossoneri avranno rimosso, ma che è ancora di proprietà del Milan è Marko, che si è trasferito per una stagione al(anche conosciuto come TSC) e di cui di seguito riportiamo i. L'attaccante serbo, che vanta appena due presenze con il Diavolo, tra Serie A e Coppa Italia, nelle ultime annate ha vissuto alcuni prestiti, tra Altach e Fortuna Sittard, senza mai convincere davvero. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con il club serbo? In realtà il suoal, in patria, non è nemmeno tanto negativo da un punto di vista del minutaggio. Nella Super Liga Srbije, infatti, Markoè sceso in campo in 15 occasioni, di cui 7 da titolare e 8 da subentrato, rimanendo 2 volte in panchina per tutto il match.