Lortica.it - MEDORA: Il futuro outlet dell’oro ad Arezzo nella stazione Medioetruria

Una proposta ambiziosa per valorizzare l’identità e l’economia diIl progettoORo) propone la realizzazione di undedicato alla produzione orafa aretina all’interno della futura, in località Ristradella di. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di valorizzazione delle eccellenze locali e punta a rendereun punto di riferimento per l’oreficeria italiana.L’idea nasce nel 2009, quando l’architetto Vincenzo Sorge protocollò una proposta per la costruzione dellanel punto in cui i binari, paralleli e distanti 100 metri, offrivano condizioni ideali. La proposta ottenne:Approvazione preliminare dal Consiglio Comunale il 20 settembre 2019, con la richiesta di una valutazione urbanistica dettagliata.