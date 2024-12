Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Bormio 2024 in DIRETTA: Mattia Casse secondo alle spalle di uno scatenato Sarrazin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.01: Ritardo pesante per lo statunitense Morse che è 17mo a 3?7312.00: Discretadel finlandese Lehto che chiude a 2?70 dalla testa ed è 11mo11.59: L’austriaco Babinsky, con punte di velocità molto alte, è nono a 2?58 da11.58: Sesto posto a 2?27 dalla vetta per lo svizzero Rogentin che ha portato a termine una buona11.57: Se la prende comoda l’azzurro Florian Schieder che chiude con un ritardo di 6?88 ed è sedicesimo11.55: Settimo posto per il francese Giezendanner che accumula un ritardo di 2?4911.54: 12mo posto per il francese Theaux a 3?26 dalla testa11.53: Non conclude la suaDominik Paris11.51: Ritardo di 85 centesimi per Paris all’intermedio11.51: Velocissimo nel finale dopo una prima parte piuttosyto lenta il canadese C.