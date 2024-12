Game-experience.it - L’industria dei videogiochi sta attraversando una crisi profonda, secondo il CEO di 11 bit studios

Il mondo deiè nel bel mezzo di unache non risparmia neanche i leader del settore, stando a quanto affermato dal CEO di 11 bit, Przemys?aw Marsza?, con il dirigente che ha aggiunto come le sfide economiche e di mercato stiano mettendo sotto pressione l’intera industria.La compagnia polacca, famosa per successi come Frostpunk 2, ha recentemente cancellato il promettente Project 8, affrontando perdite milionarie e licenziamenti, ma si prepara a reagire con nuovi progetti e una strategia rivista.Come riportato da Biznes, 11 bitha vissuto un anno turbolento, caratterizzato da record finanziari, ma anche da decisioni difficili. Il 2024 ha visto la cancellazione di Project 8, un ambizioso gioco narrativo ispirato a titoli come Senua’s Saga e A Plague Tale, che però non offriva prospettive di successo commerciale.