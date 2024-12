Metropolitanmagazine.it - Le star che hanno dominato i trend fashion del 2024

Ilè stato un anno indimenticabile per la moda, segnato idi questo anno che ci sta per lasciare, con le più grandidi Hollywood cheridefinito l’eleganza sul red carpet. Tra abiti vintage, creazioni audaci e dettagli sartoriali mozzafiato, le celebritàtrasformato ogni evento in una passerella da sogno. Ecco una panoramica degli outfit chesegnato quest’anno, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del.Ildella moda: gli iconici look delle celebs chedettato idell’annoIlè iniziato alla grande con i Golden Globes. Taylor Swift ha rubato la scena in un abito verde scintillante firmato Gucci, mentre Margot Robbie ha incantato con un abito rosa ispirato a Barbie di Giorgio Armani Privé, diventando immediatamente virale.