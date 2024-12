Agi.it - Esplode un'abitazione in Val di Non, morto un anziano di 72 anni

AGI - Un uomo di 72nella mattinata di Santo Stefano a seguito di una esplosione avvenuta all'interno della sua. La tragedia si è verificata a Mollaro, paesino della Val di Non in Trentino. L'allarme è stato dato poco prima di mezzogiorno dai vicini di casa. Sul posto si sono portati i soccorritori, vigili del fuoco permanenti e volontari, sanitari, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I tecnici stanno cercando di ricostruire l'accaduto, ovvero cosa abbia causato l'esplosione.