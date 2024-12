Dilei.it - È vero che senza i social si sta meglio? La risposta della psicologa

Leggi su Dilei.it

Ti capita mai di ripensare ai tempi in cui le foto si stampavano e si condividevano sfogliando album fotografici? Quando i momenti speciali venivano vissuti invece che documentati per Instagram? Quando ci si sedeva a tavola e si chiacchierava,lo schermo di uno smartphone tra le mani?Ti capita di chiederti se davsi stava? Se quella sensazione di pre, di connessione autentica con chi ci sta accanto, fosse più intensa prima dell’avvento deimedia?Magari sei qui a leggere questo articolo perché non hai mai provato dava staccare – ifanno talmente partetua routine quotidiana che l’idea di farne a meno ti sembra quasi impossibile. Controlli Instagram appena sveglia, scorri TikTok in pausa pranzo, dai un’occhiata a Facebook prima di dormire. È normale chiedersi: ma cosa succederebbe se cambiassi queste mie abitudini?O, forse, hai già sperimentato qualche giorno di “digital detox” – magari durante una vacanza, quando eri troppo presa da altro per pensare allo smartphone.