Captain America | The Winter Soldier c’era un design migliorativo della Stealth Suit di Cap

Leggi su Cinefilos.it

: Theundi CapNon c’è molto su cui i fan dei film sui fumetti siano d’accordo, ma sembra che tutti odino il costume dida The Avengers del 2012, in cui Steve Rogers sembra più che altroPorto Rico. Qualcosa è andato perso nel passaggio tra la seconda guerra mondiale e i giorni nostri, ma sono stati fatti dei tentativi per raddrizzare la nave.In: The, Steve Rogers indossava il suo “” dai fumetti prima di indossare il suo vecchio equipaggiamentoseconda guerra mondiale. Avengers: Age of Ultron del 2015 gli ha poi dato un look che avrebbe portato al resto delle sue apparizioni nell’MCU.Tuttavia, Ryan Meinerding, Characterer, Creative Director e Marvel Studios Head of Visual Development, ha cercato di sistemare le cose l’anno prima.