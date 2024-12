Movieplayer.it - Biancaneve, interpretata da Rachel Zegler, canta una delle canzoni del nuovo film Disney in una clip

Leggi su Movieplayer.it

Unvideo dele i sette nani, in arrivo a marzo, mostramentreuno dei brani originali del. La nuova versionedele i sette nani arriverà nei cinema di tutto il mondo nel mese di marzo e online è stato condiviso un video che regala un'anticipazione della canzone originale intitolata Waiting on a wish. Nellapubblicata online dallo studio a Natale si vede la principessadare mentre si trova in quello che sembra essere il palazzo della sua famiglia, oltre a mostrare dei flashback e un breve momento in cui la giovane interagisce con degli animali. La nuovadie i sette nani Nell'estratto della scena in .