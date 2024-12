Inter-news.it - Altobelli: «Lautaro Martinez? Dico questo!» Poi fiducia all’Inter

Alessandro, ex bomber dell’Inter, ha parlato di, ma allo stesso tempo ha postosulla squadra di Inzaghi.– Intervenuto sul canale di Gian Luca Rossi, Alessandro Spilloha commentato il momento dell’attaccante nerazzurro. Il pensiero di colui che ha segnato 209 gol con la maglia nerazzurra, dunque qualcosina ne sa: «Quando per due partite non segni, la terza inizia ad essere importante e se non segni nemmeno alla terza, allora inizia a venir meno la. I gol che hai fatto non contano più, quando stai per mesi senza segnare, i venti centimetri ti diventano 7-8 metri. Ne esci ovviamente segnando in qualsiasi modo. Gli attaccanti sono diversi dal resto della squadra, vengono giudicati per i gol. Un attaccante che segna 4 gol, che attaccante è?».