Lanazione.it - “Un piccolo grande gesto da 24 anni”. I regali di Natale della Fondazione Tommasino Bacciotti ai bambini ricoverati al Meyer

Firenze, 25 dicembre 2024 – Un, che ormai si ripete da ben 24. Anche quest’anno laha deciso di portare idiaialdi Firenze. “Lo facciamo tutti gli, come ormai da tradizione – sottolinea il presidente Paolo– per tutti i piccoli, costretti a stare in ospedale il giorno di”. Ad accompagnare laquest’anno alcuni big del calcio. Da Luciano Spalletti a Giancarlo Antognoni. “Quello che diventa fondamentale è dare questo abbraccio, portare un minimo di serenità a questiche per noi sono i veri supereroi", ha sottolineato il commissario tecnicoNazionale italiana Luciano Spalletti. Idiaial“Ungrazie – ha sottolineato ancora il presidente– al mister Luciano Spalletti, al presidenteRegione Eugenio Giani, al direttore generale delPaolo Morello, alla sindaca di Firenze Sara Funaro, alla sindaca di Fiesole Cristina Scaletti, al direttore sanitario delEmanuele Gori, al presidente Michele Pierguidi, agli Amici storici di, Luca Lotti, Giancarlo Antognoni, Furio Valcareggi e Aldro Firicano”.