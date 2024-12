Linkiesta.it - “Love, actually”, “Piccole donne” e altri consigli per (non) superare il Natale

Leggi su Linkiesta.it

Sono così vecchia da ricordarmi l’autunno del 2003, quando “” ci sembrava un’immane schifezza: una commediola non particolarmente riuscita scritta dal tizio che prima di allora ci aveva dato capolavori quali “Quattro matrimoni e un funerale” e “Notting Hill” e “Bridget Jones”.Se vivi abbastanza a lungo, vedi i tuoi coetanei diventare nostalgici proprio di tutto, e quindi ora a ognici tocca vedere gente che spaccia “” per capolavoro, e fin lì. La cosa grave è che ci spacciano Emma Thompson per colei che viene trattata peggio nella storia della tragedia amorosa degli ultimi tremila anni.Ora, se vivete su questo pianeta già sapete, sennò sono costretta per spiegarvi il punto a svelarvi che in “” Alan Rickman, marito di Emma Thompson, compra un collier.