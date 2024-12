Lapresse.it - Licola, durante uno spettacolo del Circo Orfei un leone si lancia contro la porta della gabbia: il pubblico fugge spaventato

Momenti di terrore alM., in provincia di Napoli. Nel video dellodel 23 dicembre diffuso sui social, si vede un addestratore prendere una delle pedane presenti sul palco scagliarlaun, per poi cominciare a dare frustate agli animali che corrono da un lato all’altro, colpendo violentemente le sbarre. L’agitazione dei felini ha ovviamenteilin prima fila, che si è subito allontanato. Ilha spiegato che l’addestratore ha cercato di tenere separati due maschi in calore che si stavano azzuffando per una femmina.