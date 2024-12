Lapresse.it - Giubileo 2025, Papa Francesco apre la Porta Santa della speranza contro le “desolazioni del mondo”

Leggi su Lapresse.it

Un’immagine che resterà nella storia.ha aperto ilseduto su una sedia a rotelle. Un richiamo forte all’immagine dell’aperturadel 2000 quando San Giovanni Paolo II sofferente per la malattia traghettò la Chiesa nel nuovo millennio. Un’immagine che è stato il primo atto dell’Anno Santo che Bergoglio ha voluto dedicare alla. Proprio laè stata al centro dell’omelia del Pontefice.come antidoto alle “” del, il pensiero di Bergoglio ai “bambini mitragliati” e alle guerreIl pensiero di Bergoglio è andato ai bambini mitragliati, alle guerre, ma non solo. Per ilè necessarioreanche nelle carceri, cosa che farà nel giorno di Santo Stefanondo unanel penitenziario di Rebibbia, e agli ultimi.