Giro d' Italia 2025 Vegni | Tappe in Albania interessanti Pogacar? Non penso ci sarà

Roma, 25 dicembre 2024 - Qualcosa si muove sul fronted': la presentazione del percorso completo avverrà a Roma il prossimo 13 gennaio, ma finalmente, dopo mesi di indiscrezioni e voci di senso opposto, è stata svelata la sede della Grande Partenza, chel'. La sete si è un po' placata, ma la curiosità intorno alla Corsa Rosa è ancora viva: parola del direttore Mauro, intercettato dai microfoni di Marca. Le dichiarazioni diSi parte dalle voci che ipotizzano una cessione deld'al fondo saudita Pif o addirittura ad Aso, che ha già in mano Tour de France e Vuelta. "Questa è una questione che riguarda altre sfere. Posso dire e pensare che potrebbe esserci un grande investitore per far crescere ulteriormente il marchio. Detto ciò, nonche ild'venduto, ma la questione riguarda il patron Urbano Cairo".