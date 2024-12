Rompipallone.it - Galatasaray, è finita con Icardi: pronto il ritorno in Serie A

La questione legata all’infortunio mette fine all’esperienza di Mauroal.In Turchia pare che tutti si siano innamorati di Victor Osimhen, in merito al passaggio che c’è stato dal Napoli ad Istanbul e col giocatore nigeriano che sta cercando di capire, assieme proprio al club turco se esistono o meno delle possibilità di vedere il suo domani ancora ad Istanbul.La verità è che gli 81 milioni di euro della clausola o comunque i 75 che serviranno per prenderlo, sono troppi anche per un club storico e importante come quello tra i top club i Turchia. Oltre al fatto che poi le volontà di Osimhen sono quelle di competere tra le più grandi della Champions League, come avrebbe voluto prima ancora di finire al. Ed è per questo che il club turco, scaricando, punterà su Osimhen o su un altro attaccante, al suo posto.