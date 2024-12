Amica.it - Da Margot Robbie a Hailey Bieber: le mamme e i papà star dell’anno

L’anno che si avvia alla conclusione ha portato immense gioie nella vita di tante, diventate genitori nel 2024. Daad, passando per Cameron Diaz, ecco chi ha dato il benvenuto a un nuovo bebè. GUARDA LE FOTOL’allegro recap dei baby vip nati nel 2024 (con i loro genitori): le foto Lediventate genitori nel 2024L’ultima in ordine di tempo è. La protagonista di Barbie, 34 anni, ha dato alla luce il suo primo figlio con il marito Tom Ackerley lo scorso 17 ottobre, in anticipo rispetto a qualche giorno sulla data prevista del parto. Anche la famiglia Jagger si è allargata quest’anno: la figlia del frontman dei Rolling Stones, Georgia May Jagger, ha dato il benvenuto al piccolo Dean Lee con il fidanzato Cambryan Sedlick il 30 settembre.