Ilveggente.it - Brescia-Modena, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della diciannovesima giornata diB e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Siamo arrivati al giro di boa del campionato diB e quello delnon è di certo un bilancio positivo. Ci si aspettava indubbiamente di più dalle Rondinelle, al momento impantanate nella parte destra della classifica, più o meno equidistanti sia dalla zona playoff che da quella playout.B: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itDa ottobre in poi i lombardi hanno fatto registrare una sola vittoria, in trasferta contro la Sampdoria. Poi tanti risultati deludenti, in seguito ai quali la proprietà ha deciso di dare il benservito a Rolando Maran e di affidarsi a Pierpaolo Bisoli.