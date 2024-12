Basket Serie A il Pagellone del 2024 | Olimpia Milano e Trapani top Venezia cerca la scossa

Leggi su Sportface.it

Ilè stato un anno molto intenso per la pallacanestro italiana: risultati a sorpresa, grandi conferme, neopromosse "terribili" nellaA di. Tra le grandi sorprese c'è stata sicuramente la vittoria del Napoli in Coppa Italia proprio a inizio anno: un avvio promettente prima di un calo drastico di risultati che mette a rischio la permanenza del club nel massimo campionato. Poi le conferme die Virtus Bologna al vertice della pallacanestro del Belpaese, nonostante i risultati altalenanti. Ancora, altri grandi nomi cheno unain una stagione partita male, come nel caso di. E poi le neopromosse che stanno stupendo tutti: non solo, forte del suo progetto ambizioso, ma anche Trieste. Ecco, quindi, tutti i voti di questo.

Nikola Mirotic – Foto Simone Lucarelli / IPA Sport / IPA, 8Voto alto per gli uomini di Ettore Messina, che giova soprattutto del buon momento attuale in Eurolega.