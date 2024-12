Metropolitanmagazine.it - Aureliano stabilisce la festa del Dies Natalis Solis Invicti che influenza il Natale cristiano

Il culto del Sol invictus era di origine orientale, ed era antichissimo. Celebrava la nascita del Sole dal profondo dell’oscurità, nel periodo del solstizio d’inverno, in cui le giornate erano brevi come non mai. L’apologeta Epifanio di Salamina riporta che in Egitto i sacerdoti, ritiratisi nei santuari, uscissero appena scoccata la mezzanotte annunciando che Kore (dal greco fanciulla, o vergine, simbolo delle eterne possibilità del femminile) aveva partorito il Sole, raffigurato come neonato. Alla fine del III secolo, l’impero romano è permeato di queste influenze orientali: in particolare dei culti proto-monoteistici delle divinità solari, quali Helios, El-Gabal, Mitra e Apollo. Ed è in questo contesto cheistituisce lasolstiziale del, il “Giorno di nascita del Sole Invitto”.