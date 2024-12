Lanazione.it - Un "americo-italiano" tutto da scoprire: John Ciardi

Firenze, 23 dicembre 2024 - Di(Boston 1916 - Metuchen, New Jersey 1986)),, figlio statunitense di emigrati campani nella capitale della cultura Usa, la fine Boston, patria degli irlandesi Kennedy e sede di importanti atenei, è una figura da porre accanto a Joseph Di Donato che trovò “Cristo tra i muratori” mentre per Levi si era fermato ad Eboli, oFante, o Arturo Lorenzitti, poeta futurista, socialista, cristiano. I “son of Italy” nati negli Usa sono un capitolo non trascurabile della cultura italiana, in modo diretto e indiretto, perché anche quando scrivono in inglese, una parte della loro testa e del loro cuore, dei loro affetti, in sintesi del loro dna, è sulla penisola bagnata dal Mediterraneo. Nei giorni scorsi il Circolo degli Artisti 'Casa di Dante' ha promosso un incontro letterario in occasione della riedizione della fortunata raccolta di “favole in versi” Il perché del pellicano dida parte di Medusa Edizioni.