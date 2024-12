Inter-news.it - Taremi e il difficile inserimento all’Inter. Cosa non sta funzionando

Mehdiha finora faticato a trovare lo spazio auspicatodi Simone Inzaghi. Alcuni elementi, dipendenti e indipendenti dal rendimento dell’iraniano, stanno incidendo su questa realtà.IL PUNTO – Mehdinon ha chiuso il suo 2024 ante-natalizio,, nel modo che sperava. L’iraniano, ancora a secco nel massimo campionato italiano, ha fatto il suo ingresso nella sfida vinta dai nerazzurri contro il Como soltanto all’89’, prendendo il posto di un Lautaro Martinez che ha provato senza successo a tornare al gol in nerazzurro dopo un mese e mezzo di astinenza. Oltre a quanto accaduto nell’ultima giornata di campionato, in generaleha avuto difficoltà a far emergere le qualità per le quali i dirigenti del club meneghino hanno deciso di ingaggiarlo a parametro zero nella sessione estiva di mercato.