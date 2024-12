Ilrestodelcarlino.it - ’Siamo Longiano’ critica: "E le opere pubbliche?"

A Longiano i consiglieri di minoranza dihanno votato contro il bilancio 2025 eno la giunta: "Zero euro in nuove. Mai visto. È svilente. Non ha una visione del futuro. Più lotta all’evasione e personale per intercettare meglio le risorse". Le critiche nascono dal fatto che di di oltre 5 milioni di euro di spesa corrente, sono stati destinati appena 200mila euro agli investimenti. Nel mirino dei consiglieri di minoranza c’è soprattutto il piano triennale dei lavori pubblici. Dice il capogruppo Matteo Venturi: "Per il 2025 la Giunta guidata dal sindaco Mauro Graziano con la vice e assessora alleSara Mosconi ha destinato l’indegna cifra di zero euro in. A memoria non era mai successo e penso che siamo l’unico Comune del territorio in cui questo accade.