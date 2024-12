Iltempo.it - Papa Francesco dà il via al Giubileo, la cerimonia da San Pietro | Diretta VIDEO

L'attesa è finita: con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San, in Vaticano,avvierà ufficialmente ildel 2025 dedicato alla virtù teologale della «speranza», evento chiave per la Chiesa cattolica che potrebbe attirare fino a 35 milioni di pellegrini da tutti i continenti. La Città eterna diventa così a sua volta protagonista, scivolando sotto la lente dei media internazionali. Alle ore 19 è iniziata ladi apertura della Porta Santa che segnerà l'avvio deldel 2025. Migliaia i fedeli presenti in Basilica e in Piazza San. La folla riempie il sagrato della Basilica, buona parte della piazza tra i due bracci del Colonnato e arriva fino all'inizio di via della Conciliazione. Nella Basilica la statua del Bambinello, come da tradizione, è coperta in attesa della Mezzanotte.