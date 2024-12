Iltempo.it - Papa Francesco apre la Porta Santa: ha inizio il Giubileo | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

ha aperto ladella Basilica di San Pietro, dando ufficialmente il via alUniversale 2025. «Varchiamo la soglia ed entriamo nel tempo della Misericordia e del perdono, perché a ogni uomo e a ogni donna sia aperta la strada della speranza» ha detto il Pontefice. Questo evento straordinario, che si concluderà con l'Epifania del 2026, rappresenta un momento di riflessione spirituale dedicato al perdono, alla misericordia divina e, come sottolineato dal pontefice, alla speranza. L'Anno Santo coinvolgerà milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo e sarà scandito da numerosi eventi religiosi e sociali. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è nella Basilica di San Pietro per presenziare alla cerimonia di apertura dellache ha attraversato come gli altri fedeli.