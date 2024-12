Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, martedì 24 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi24? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi24:ArieteCari Ariete, sono favoriti i momenti di grande passione con il partner soprattutto se avete accanto la persona giusta. In questo momento avete delle belle idee che non sempre incontrano la complicità degli altri.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, in questo momento servirebbe stringere nuove alleanze soprattutto in ambito lavorativo.