Sport.quotidiano.net - Nba Christmas Day 2024: orari tv e dove vedere le partite

Milano, 24 dicembre– Il Natale per gli appassionati di basket - come ogni anno - fa rima con NbaDay. Nella giornata odierna infatti è previsto un programma ricco di, dalle 18 (ora italiana) fino a notte inoltrata. Si comincia con la sfida fra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. I giocatori più attesi? Ovviamente Victor Wembanyama (al debutto nelledi Natale), mentre dall'altra parte gli occhi del Madison Square Garden saranno puntati soprattutto su Jalen Brunson, che l'anno scorso segnò 38 punti nel match del 25 dicembre contro i Milwaukee Bucks. Si continua poi alle 20:30 con il match fra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, che rappresenta la rivincita del scorse finali della Western Conference. Promette scintille il duello fra Luka Doncic (che a Natale del 2023 mise a referto la bellezza di 50 punti) e Anthony Edwards.