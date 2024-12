Napoli e Fiorentina si muovono per Pellegrini | la posizione della Roma e l’intreccio con la Juventus|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

Il futuro di Lorenzoè sempre più in bilico. Il capitano, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, si trova al centro di un momento delicato e non sta vivendo una stagione esaltante. Nelle ultime settimane,è sceso nelle gerarchie e nonostante la fascia al braccio e il ruolo di leader dello spogliatoio e tecnico non rappresenta un elemento imprescindibile per l'allenatore giallorosso Claudio Ranieri. Le prestazioni altalenanti, unite al malcontento di partetifoseria, hanno insinuato dubbi sul suo futuro nella Capitale. Nonostante l'importanza del suo ruolo di leader, il club giallorosso potrebbe non considerarlo più incedibile, specie se l'eventuale cessione consentisse di liberare risorse per rinforzi in entrata.