Lanazione.it - Montignoso, centinaia di figuranti e 35 capanne per lo storico presepe vivente

(Massa Carrara), 24 dicembre 2024 –di, 35, per uno spettacolo davvero unico, che ormai da oltre trent’anni si ripete al Cinquale, nel terreno adiacente alla chiesa di San Giuseppe Artigiano. “Un momento di grande unione – ha detto il sindaco Gianni Lorenzetti – di tutta la comunità e non solo. In migliaia vengono a trovarci per vedere questa rappresentazione della Natività che ogni anno si arricchisce di novità. Un piacere per l’amministrazione dare in comodato d’uso gratuito questo terreno, che la parrocchia sta utilizzando in maniera egregia. Ci tengo a ringraziare anche i, persone che il giorno di Natale si alzano dal tavolino per venire a fare questa rappresentazione, che nei mesi successivi si impegnano per un bene comune. Il loro ringraziamento sarà sicuramente suggellato dalle tante persone che verranno anche quest’anno a vedere il