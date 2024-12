Mistermovie.it - Mister Movie | La Disney al lavoro su un Remake Live Action de L’isola del tesoro

Leggi su Mistermovie.it

Tyler Nilson e Michael Schwartz, i talentuosi cineasti dietro il film indipendente acclamato dalla critica The Peanut Butter Falcon, collaborano conper una nuova e audace rivisitazione del classico romanzodel. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, ma le prime indiscrezioni suggeriscono che i due registi porteranno una prospettiva originale e innovativa al leggendario racconto di pirati.dedelclass="wp-block-heading">In un’intervista a The Hollywood Reporter, Nilson e Schwartz hanno descritto il loro approccio come una reinterpretazione moderna e unica del classico di Robert Louis Stevenson. Nilson ha dichiarato che il loro pitch “ha la patina del mondo del surf degli anni ’70”, un’idea che potrebbe trasformare questa storia in un’avventura carica di vibrazioni moderne, pur mantenendo il cuore della narrazione originale.